清明掃墓人流大減逾半　孝子嘆亡母墳前冷清

新冠肺炎疫情嚴峻，港府早前頒布「社交戒嚴令」，禁止多於4人的群組於公眾地方聚集，當中拜祭先人未獲豁免。今日（4日）是清明節，到將軍澳華人永遠墳場拜祭的市民不多，亦未見有4人以上群組聚集；數十名民安隊職員在場維持秩序，未有食環署或警員在場執法。有市民特意分批上山拜祭亡母，擔心先人墳前「無咁熱鬧」；亦有10名居於同一住所的市民上山。至於和合石墳場的人流同樣稀少，有香燭店店員指拜山人數大趺逾半，估計今年收入將減少。

東網記者今早9時許抵達將軍澳華人永遠墳場，現場人流不多，交通暢順，有民安隊職員在場內指示方向，亦有廣播呼籲市民戴上口罩，盡量縮短逗留時間，並避免4人以上群組聚集。另有職員於靈灰閣提供酒精搓手液，惟未見有為入場人士測量體溫。

范先生一行10人到場拜祭，指同行人士均居於同一住所，應屬獲豁免情況，又稱部分地方人流較多，屆時會「行疏啲」，停留時亦會分成3組，每組維持1.5米距離。雖然近日本港經濟下行，范指未有因此變得「手緊」，花費約600港元購買祭品，與往年相若。

獨自上山拜祭的鄧先生以往會舉家出動，約9人一同拜祭已過世的母親，但今次特意獨自先到場，讓家人可分為兩組各4人拜祭，惟指「全家出動呀媽會熱鬧啲」。他又指，現場未見4人以上群組出現，加上人流較少，不太擔心染疫。

劉小姐一家4口早上約9時抵達墳場，在附近購買祭品後上山。她指今年到場人數較往年明顯大減超過一半，交通非常順暢，惟她表示沿途未見有人執法，亦沒人為她探熱，加上路程較遠，擔心有病毒傳播風險。除隨身攜帶的消毒紙巾及搓手液外，她亦帶備額外口罩，以便沾濕或弄髒後可替換。

一行4人上山的冼小姐則指出，往年均有7至8人一同祭祖，但今年只可分開兩批人並錯開時間，她沿除未見任何食環署人員，亦沒人為其探熱，「難免會有啲顧慮，但都唔擔心得咁多」。

至於和合石墳場，同樣有廣播提醒市民須遵守社交戒嚴令，山上亦有相關告示。現場所見人流不多，有小量拜山人士多過四人同行，疑違反戒嚴令，惟未見有執法人員在場。有售賣香燭及花束的店員表示，今年人數大減約五成，估計收入會隨之減少。

蔡生一行4人帶同燒豬及衣紙香燭等上山拜祭先人，他指往年有約8人一同上山，但由於疫情持續及戒嚴令生效，故其他家人没有一同前往，他又認為戴口罩上山較辛苦。