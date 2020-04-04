疑違檢疫令離開酒店　印度籍商人還押候訊

一名印度商人上月21日從土耳其來港後，疑沒有遵守14日強制隔離令，翌日在深圳灣關口被截獲拘捕。今日(4日)剛完成14日隔離的被告被解上沙田法院，就一項未獲授權人員許可而離開檢疫地點罪應訊，控方原本準備好讓被告答辯，但辯方表示要押後5星期，案件現押後至下月15日再訊，期間被告須還押監房看管。

涉案印度籍被告Kumar Deepak(31歲)，現被控於今年3月22日在香港無合理辯解而離開檢疫地點，即香港仔Mojo Nomad Aberdeen Harbour Hotel，違反了授權人員在今年3月21日對其發出實行檢疫的書面命令。

原本沒有律師代表的被告準備好答辯，惟裁判官提醒他正面對非常嚴重的控罪，很大機會判監，被告最終接受當值律師服務。其代表律師之後向法庭申請被告暫毋須答辯，表示需時處理案件，並申請將案件押後5星期，獲裁判官批准。

辯方以2000港元替被告申請保釋，稱他可居於涉案酒店，願意每天到警署報到等，但最終不獲裁判官批准。

控方指，被告上月21日從土耳其來港後，疑沒有遵守14日強制隔離令留在報稱住處，翌日在深圳灣關口被截獲，即時被送往隔離中心繼續隔離，而被告當時表示完成隔離期後想立即離港。