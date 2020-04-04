研究指武漢近15%貓感染新冠肺炎　或經由人類傳播

香港之前先後出現貓狗感染新冠肺炎情況，內地則有研究團隊周五（3日）發表最新研究報告，發現在新冠肺炎疫情重災區的湖北武漢，近15%的貓對病毒檢測呈陽性反應，估計是受主人及餵食者傳染，或在受病毒污染的環境中感染，但暫無證據表明病毒會經由貓傳播人類。

研究團隊由華中農業大學農業微生物國家重點實驗室，及中科院武漢病毒所的研究團隊組成，並在生物學預印本網站bioRxiv上發表報告。他們採集102隻貓的血清樣本，當中有15隻貓對病毒檢測呈陽性反應，比率為14.7%。在陽性樣品中，有11份具有新冠病毒中和抗體，其中主人為新冠患者的3隻貓的中和滴度最高，表明高中和滴度可能是由於貓與新冠患者之間的緊密接觸所致。

另有研究顯示，新冠病毒在狗、豬、雞和鴨身上複製效果欠佳，在雪貂和貓身上卻非常有效，更能通過飛沫在貓之間傳播。科研團隊指，需要深入研究新冠病毒從人到貓的傳播途徑，提醒人與寵物應保持適當距離，並對牠們採取嚴格的衞生和檢疫措施，防止潛在的傳播途徑。