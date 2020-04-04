尖沙咀周末如死城　食肆月蝕7萬嘆「疫情無盡頭」

尖沙咀遇最冷清周末！新冠肺炎疫情下，港府上周起推出多項社交戒嚴措施，昨晚(3日)起更關閉酒吧14天，昔日人來人往的尖沙咀一帶，今日(4日)適逢周末仍人煙稀少，除勒令關閉的酒吧及多個娛樂場所外，不少食肆及零售商店亦自行拉閘停業。有在天星碼頭擺檔幾十年的報販直言，從未見尖沙咀周末如此平靜；亦有食肆老闆苦嘆每月蝕6、7萬港元，指疫情猶如一條長隧道，「永遠睇唔到盡頭」。

今日是周末，惟尖沙咀難得一遇地寧靜，星光大道附近人流較少，昔日「打卡」熱點麥兜像及金像獎銅像亦無人問津。由於酒吧已暫時停業，赫德道、麼地道及寶勒巷一帶更渺無人煙，多間食肆及零售店舖索性關門停業，該處猶如死城，要轉往彌敦道大街才稍見有人流，場面慘淡。

在天星碼頭擺檔至少40年的報販麥先生表示，從來未見過尖沙咀如今日般人流稀少，形容平時尖沙咀人來人往，十分嘈雜，今日卻水靜鵝飛，更稱情況比2003年沙士時期更差，「沙士嗰陣都仲有人」，但稱對現況處之泰然，「咩都見慣見熟」。他又指，近日生意大減，「計唔到蝕咗幾多」，更稱過去社會事件反而仍有生意做，疫情下無人購物，並指政府已寬免其1年牌費，認為自己相對其他行業已比較好，「飲食業真係冇命」。

在尖沙咀開業6年的食肆東主李先生亦表示，從未見尖沙咀如此冷清，更稱周日情況更為嚴重，因已無遊客，加上周六、日無上班族，不少同行甚至不在周六、日營業。他指自疫情以來，生意已大跌一半，新措施對生意亦有打擊，又透露近幾月每個月都蝕6、7萬港元，形容疫情如看不見盡頭的漆黑隧道，「睇唔到幾時完，我最多頂多幾個月」。李續指，雖然已收到政府對飲食業的資助金，但現時租金負擔沉重，希望政府可勒令業主減租一半，助業界渡過困境。