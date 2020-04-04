政Whats噏：林琳超黑仔！　一「出關」嗌救命

問世間有咩慘過當你以為可以重獲自由嘅時候，又再失去自由？早排去完瑞士日內瓦出席聯合國會議嘅青年發展委員會委員林琳就超黑仔喇，總係同自由相隔一步之遙，發生咩事呢？

話說前排林琳早前去完瑞士返嚟要接受14日家居檢疫，佢今日(4日)喺Facebook出貼話，原本諗住乖乖地喺屋企閉關14日後，就可以出關食Omakase(無菜單料理)做facial(面部美容療程)，點知竟然喺就嚟出關前5個鐘頭，唔小心差錯腳碌落樓梯，搞到要繼續在家休養。

聽林琳講，原來佢呢排閉關喺屋企就多咗煮飯，加上近期天氣變，有風濕痛嘅老公尋日(3日)腳痛到落唔到樓食飯，咁林琳就攞上樓畀佢食喇，點知落樓時佢同隻愛貓玩「鬥快落樓梯」就出事喇，喺樓梯轉角位唔小心差錯腳碌落樓梯扭到右腳，痛到佢飆眼水啊陰公。

依家林琳食好嘢同扮靚嘅打算就全盤推翻晒喇，今朝出關第一件事變咗睇跌打，之後仲要日日返去搵師傅捽腳，「諗起都痛到叫救命啊」。至於之後點解決一日三餐？林琳就話都係靠朋友街坊接濟，幫佢哋送食材啦！