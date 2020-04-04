情侶印製偽鈔買外賣被識破　警拉人搜屋檢7千元假紙幣

今年2月下旬，一名女子以一張500港元偽鈔在食肆購買外賣，其後被餐廳職員揭發，報案處理，並將該張500港元偽鈔交給警方。警方經深入調查及大量情報搜集後，鎖定兩名疑犯。

昨日(3日)，警方在油麻地永星里拘捕一對本地情侶(45及41歲)，兩人報稱無業，警方在他們的寓所內搜出5張懷疑偽鈔及製造偽鈔的工具，包括打印機、切紙機以及印有港幣樣式的A4紙，又搜獲4張屬於他人的香港身份證、2張屬於他人的銀行卡及一批虛假文件，如銀行信件、水電煤單據等。警方以涉嫌「製造偽製紙幣」、「管有及行使偽製紙幣」、「藏有他人身份證」、「藏有虛假文件」及「盜竊」拘捕兩名男女，他們現正被扣留調查。

油尖警區重案組偵緝督察徐浚銨指，行動中搜獲的偽鈔總值為7000港元，多張偽鈔面額較小，而且品質粗糙，鈔票編號重複，容易被揭發。據悉，疑犯打算將他人的身份證、銀行卡及虛假文件用作借貸，警方正調查他們如何取得他人的財物。徐強調，偽造紙幣及藏有虛假文件為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監14年。