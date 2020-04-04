社交戒嚴令下外傭照分組聚會　當局到場巡查

政府早前公布新一輪抗疫措施，包括公眾地方限制4人以上聚集的「社交戒嚴令」，並於周日(3月29日)凌晨零時起生效，為期14日。據了解，2000港元的定額罰款告票已印妥，會向前線警員派發，並會發出執法指引。今日(4日)下午約1時，中環遮打道、干諾道中行人天橋上的外傭不多，有警察、食環署職員及入境處特務警員在場巡邏，並不時對外傭派發宣傳單張，有外傭表示知道政府的政策，亦有加強個人衞生。

今午於中環聚集的外傭較往常的公眾假期大幅減少，且每5分鐘便有一隊4至5人的巡邏小隊在同一街道經過，不時派發以英語印刷的宣傳單張予在場的外傭。據巡邏小隊職員透露，他們在今早約8時已在中環巡邏，當時聚集的群眾較多，但經多次勸阻後，外傭亦相當配合散去，加上早上曾下雨，至中午聚集的人數已比早上少逾一半。有多個小隊均指今日仍未開出罰單。

外傭Aiza Navarro在港工作約6年，認為明天會較多人出門，故特意與朋友相約改在今早約9時在遮打道聚會。她又指，自早上9時開始已不時看到警員巡邏，呼籲她們保持距離。她坦言到中環聚會亦擔心社區傳播的風險，因此自己有注意個人衞生，亦有帶酒精搓手液等，以減低染病風險。被問及有否考慮放假時留在住所，她說：「有呀！但喺屋企冇嘢做，好悶嫁嘛！」

於香港工作超過15年的外傭Jeanette C Roa表示，今午與友人在干諾道中的天橋聚會，她指往時自己會與約6個相熟的朋友一同聚會，得悉政府的新措施後，今日便分開兩組，雖然無法與所有朋友相聚難免會有不習慣，但對政策亦表示理解。她又稱，留意到今日在中環聚集的人比往常少約70%，但仍會擔心會有病毒感染的風險，所以她與朋友都有帶備口罩、搓手液等消毒裝備，相信只要坐得不太近，不會有交叉感染的風險。