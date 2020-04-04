荔枝角收押所男囚犯染麻疹　密切接觸者補種疫苗

荔枝角收押所一名46歲男性在囚人士感染麻疹，已入院接受治療，院所事後已經進行消毒，暫未有其他在囚人士及職員出現病徵。為防止可能的傳播感染，衞生署衞生防護中心到院所為相關密切接觸者安排接受麻疹疫苗補種。

衞生防護中心表示，患者過往健康良好，他於上月20日出現發燒及頭痛，2日後入住伊利沙伯醫院接受治療，他於上月24日開始出疹。其血液樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，現時情況穩定，其接種麻疹疫苗紀錄不詳，於潛伏期及病毒傳染期內均沒有外遊。衞生防護中心已展開流行病學調查，並立刻進行接觸者追蹤的工作，盡快識別其他可能被感染的病人。

衞生防護中心人員已到場視察，並向有關人員提供與麻疹有關的健康資訊，為防止可能的傳播感染，院所的相關密切接觸者會安排接受麻疹疫苗補種。所有已知的接觸者至今均沒有出現病徵，正接受醫學監察，調查仍然繼續。

懲教署發言人證實事件，指該名在囚人士於去年11月因未經准許而入境及留下罪而被判入獄，昨日(3日)獲通知確診感染麻疹，院所管方遂按機制通報衞生防護中心。院所管方已根據建議採取適當預防措施及加強清潔消毒工作，署方會密切監察情況，並與衞生防護中心保持緊密聯繫。