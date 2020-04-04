42名運動員拍片　呼籲市民留家抗疫

42名來自18個不同運動項目的本港運動員，聯同中文大學骨科運動醫學團隊近日製作一段打氣短片，呼籲市民大眾「同心合力，留家抗疫」。有份參與拍攝的女子單車代表李慧詩今日（4日）將片段上載到個人社交網頁，指她相信第二波高峰已出現，呼籲大家為醫護留在家中，減少外出。

兩位早前確診感染新冠肺炎的空手道代表李振豪及曾綺婷，聯同李慧詩、葉鴻輝、石偉雄、歐鎮銘、江旻憓等42位運動員一同拍片，他們個別寫上自己設計的祝福語，呼籲市民留在家中抗疫。

李慧詩在片中指最近看新聞，每天確診人數維持在每天50人左右，有不少個案更找不到源頭，又說對於早前仍有人「明知山有虎，偏向虎山行」外出唱卡拉OK、吃火鍋感到生氣。她又提到，這次抗疫行動可能還需要維持一段時間，知道市民會有許多難受和委屈，但對比起在前線堅守崗位的醫護人員，大家的苦或許不算甚麼，呼籲港人留在家中，減少外出，務求令感染個案減至最少。