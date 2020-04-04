政Whats噏：陳淑莊酒吧「開會」　何啟明寸爆：點對得住醫護

有網民見到公民黨陳淑莊(Tanya)日前帶住40人，趕喺酒吧關閉前到深水埗一間酒吧「夜蒲」，Tanya事後就聲稱話係為開會。另一名議員何啟明今日(4日)就拍片寸爆Tanya，仲剪咗Tanya早幾日喺工務小組委員會開會時嘅發言片段，鬧爆佢點對得住醫護喎！

何啟明喺Facebook上載咗段片段，標題係「明寸陳淑莊」，仲剪咗Tanya早前開會時發言嘅重頭戲1分20秒。當日工務小組委員會主席盧偉國係疫情下繼續開會，審議港鐵沙中線工程追加嘅86.9億元撥款，Tanya就發言鬧爆運輸及房屋局局長陳帆，話呢啲時候仲要開會點對得住啲醫護，又講話醫護叫大家Stay home，叫全部香港盡量Stay home，話香港醫院冇爆發疫情係萬幸，但社區源頭根本有啲係揾唔到等，不斷質疑點解要咁迫開會呢？

跟住何啟明就即刻學Tanya呢段說話，鬧返Tanya禁酒令推行兩個星期，依家先一日咋，一日都忍唔到，質問佢飲酒係未咁緊要啫，點解要咁逼咁急喎，叫佢畀個理由畀全港市民，又問佢點對得住啲醫護，仲話呢個世界有樣嘢叫視像會議！攞明係寸Tanya自打嘴巴喇！

另一議員麥美娟都喺Facebook寸爆Tanya，話Tanya以議員身份去酒吧開會，麥都可以開住會去食麻辣火鍋喎，仲講笑話陳議員咁樣講，陳局長唔該講兩句。唔知食物及衞生局局長陳肇始會唔會回應呢？