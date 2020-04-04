沙士威院8A病房大爆發　一度關閉停收病人

2003年沙士襲港，沙田威爾斯親王醫院8A病房曾大爆發，令到114名醫護人員、17名醫學生、39名病人及42名訪客感染。病房一度關閉，停止接收病人、禁止病人出院和謝絕探訪，但之後隨即重開，集中安置感染沙士或高度懷疑感染的病人。

當年2月24日，一名26歲男子到酒店探訪朋友後發燒，他其後確定為威爾斯爆發疫症的源頭病人。他於2月28日到威院急症室求診，診斷為呼吸道感染後出院返家。3月4日，他出現呼吸系統症狀，再到急症室，並入住8A病房。

到3月10日，8A病房共有11名醫護人員放病假，醫院管理層在中午決定關閉8A病房，停止接收病人、禁止病人出院和謝絕探訪。病房加強感染控制措施後，傍晚讓病人的直系親屬探病。而在3月11日至3月13日期間，8A病房先後有10名病人出院。50名放病假的醫護人員被召回醫院接受檢查，當中23人經評估後須即時入院。

3月12日，衞生署向世界衞生組織通報，威院8A病房爆發感染個案。世衞隨後發出全球警報，指越南、香港和廣東爆發急性呼吸系統感染個案，高度威脅醫護人員。同日，威院實施多項措施，包括把8樓劃為禁區，8A病房翌日重開。但由於有大量醫護人員感染，威院陷入半癱狀態，急症室於3月19日關閉。