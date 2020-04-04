多條專線小巴疫市加價　議員倡政府支援業界

港島東區6條專線小巴疫市加價，明日(5日)生效，加幅介乎$0.1至$0.6，最高幅度為8.6%。事實上，今年以來已有17條專線小巴加價，遍布九龍灣、黃大仙、觀塘、荃灣，加幅由$0.2至$0.7，最高幅度為9.1%。

明日加價的東區6條專線小巴之中，47E行走小西灣第三期至東區尤德夫人那打素醫院，由$7加至$7.6，加幅最多(見下表)。早在3月1日加價的54號線，行走順天至樂富，由$8加至$8.7；54S號線行走順利紀律部隊宿舍至黃大仙沙田坳道，亦由$6.6加至$7.2。

運輸署表示，今年截至3月31日，共接獲29條專線小巴營辦商申請加價，有關申請正在處理中，而同期批准加價的專線小巴線共有24條，加價申請是之前提交的。

該署審核加價申請時會按個別情況考慮多項因素，包括小巴營辦商的財政狀況、服務質素和服務改善計劃；是否有行走類似路線的公共交通服務及其收費，以及乘客接受程度，並透過各區民政事務處收集地區人士意見。

議員陳恒鑌表示，小巴在疫情之下加價，大家都覺得不太好，但小巴的確受疫情影響，客量大跌4成，經營困難，相信加價陸續有來，這正正需要政府援助。他促請政府盡快推出第2輪防疫抗疫基金，例如在保險費、牌費、維修費方面，豁免或資助小巴業界，減輕他們經營成本，從而紓緩加價壓力。

4月5日加價小巴路線

●路線●新收費●現時收費●

●第43M號●峰華邨 – 柴灣站(循環線)●$3.0●$2.9●

●第44M號●柴灣站 - 小西灣邨(循環線)(通宵服務)●$4.0●$3.8●

●第47E號●小西灣第三期 - 東區尤德夫人那打素醫院(循環線)●$7.6●$7●

●第47M號●柴灣站 – 小西灣第三期(循環線)●$3.8●$3.5●

●第47S號●柴灣站 – 富欣花園(循環線)●$3.8●$3.5●

●第48M號●柴灣站(利眾街) - 東區尤德夫人那打素醫院●$3.8●$3.5●