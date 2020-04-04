醫院疑失守　市民轟特首防疫態度「耍脾氣」應下台

醫院宣告失守！新冠肺炎疫情兇狠，博愛醫院爆發首宗懷疑院內感染個案，引起社會關注及擔心。有市民就狠批特首林鄭月娥用「耍脾氣」的態度防疫，認為她「應該要落台」。

市民張小姐表示，政府各方面防疫措施都做得十分差，包括不封關、強制檢疫又有漏網之魚，相信疫情會繼續蔓延，尤其現時在一些醫療設備較先進的醫院，亦出現感染，「依家冇邊個地方係安全」。張指會注意衞生，又稱有朋友在家中亦戴口罩。她批評林鄭用「耍脾氣」的態度防疫，認為她再做任何措施都無助疫情，「佢應該要落台」。

市民關先生到博愛醫院5樓探病後，稱現時探病要登記及清毒，且須有特別原因方可進入病房。市民李小姐則指，今天(4日)會到8樓接家人出院，因從新聞得知有確診病人亦曾入住8樓，故會做足防疫措施，除了口罩外，亦會戴上眼罩作保護。

而懷孕5個半月的莫小姐表示，已有1個月無出門，得悉消息後感害怕，因早前聽聞有初生嬰兒及孕婦確診，自己昨日(3日)到醫院產檢，發現產檢人數竟較以往多一倍。她稱有部分產檢只是檢查胎兒心跳，會考慮減少該些產檢的次數，「冇咩必要都唔去」。莫指平時已帶備2枝消毒酒精，又批評政府遲不封關，相信自己分娩時，疫情仍未退散，「因為特首林鄭月娥做啲嘢都唔係幫疫情」。

另外，中五學生林小姐及黃小姐均表示，聽聞消息後更擔心醫護人員安危，尤其他們要在防疫設備不足下，仍要工作，呼籲政府應先把口罩等資源讓予醫護人員。黃指出，會遠離醫院，有病會先去到私家醫院求診。