特別財會：口罩生產資助申請超額　38條生產線待批　

全球面對口罩荒問題，世界各地政府陸續限制或禁止口罩出口，港府早前亦大呼全球搜購口罩困難。為了「不求人」，本港民間團體早前自設口罩生產線，隨後港府推出「本地口罩生產資助計劃」，並要求每條受資助的口罩生產線可供政府每月購買最多200萬個口罩。據商務及經濟發展局文件顯示，已批出8條生產線的資助申請，以及有38條生產線的申請待批，有望紓緩本港口罩荒情況。

商經局日前透過書面回覆立法會特別財務委員會有關資助計劃的申請和批核情況時表示，截至3月26日，負責計劃的香港生產力促進局共收到103宗申請，當中7宗申請、涉及8條生產線已獲批資助，預計每條生產線可每月供應80萬至225萬個口罩不等。換言之，港府現時可確保每月購買至少640萬口罩使用。

由於計劃最多可資助20條生產線，加上目前仍有38條生產線待批，故生產力促進局已於3月27日起停止接受申請。當中涉及5條生產線已確定符合計劃的基本條件，若計及這5條生產線每月至少250萬個口罩的產量，相信本港口罩荒的情況有望得到紓緩。