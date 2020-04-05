內地新冠肺炎疫情緩和防疫未鬆懈　北京禁商店線下促銷

新冠肺炎在全球蔓延，確診人數急速上升，多國相繼淪陷；惟最先大規模爆發的中國，疫情已初步受控。截至周日（5日）凌晨，內地累計確診病例達81,639宗，造成3326人病亡，現有確診病例2568宗；另境外輸入病例888宗，無症狀感染者1030人。

雖然除湖北武漢外，各地已陸續復工復產，惟當局防疫措施未有放鬆。其中北京市商務局發布通知，要求各經營單位在疫情期間，不得舉辦「店慶」等線下促銷活動，同時要嚴格管控客流；當局亦鼓勵各商店採取「網訂店送」模式，提倡無接觸購物服務。另北京市教委亦印發通知，要求中小學將春季學期課程進行整合，同時明確指出要堅持學考一致，調整考試評價內容和方式，不得額外擴大考試範圍和增加考試難度。

另外，武漢市「解封」在即，當局加緊進行消毒等復工復產準備。其中，武漢天河機場上周五（3日）進行了全面消毒，該市消防160名隊員分成十多個小組，深入客運大樓內部的候機大廳、安檢區等展開重點消毒；機場管理部也在復航前，對機場設施設備進行全面排查及檢修，確保設備設施運行正常。