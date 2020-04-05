大埔及赤柱　「5G禁區」年內難解決

「5G禁區」大埔工業邨及赤柱今年內無法解禁。本港5G流動網絡雖在本月正式啟用，惟大埔工業邨及赤柱因設有衞星站，加上5G使用同一頻段的頻譜，需要透過調遷頻譜避免互相干擾的問題。商務及經濟發展局透露，政府正與衞星營辦商研究將大埔衞星測控站遷移去舂坎角，但搬遷牽涉的問題複雜，預計整個過程需時數年完成。有通訊業界指，營辦商曾考慮過多個方案，包括利用終止模擬電視服務所騰出的頻譜解決「5G禁區」問題，惟需內地配合，預計大埔赤柱年內仍未能使用5G服務。

衞星電視現時透過3.4至3.7吉赫的頻譜作廣播，惟基於該頻譜極適合5G的發展，故通訊局一八年三月已發出聲明，將該段頻譜改作流動服務，並編配3.7至4.2吉赫的頻譜予衞星電視。為解決衞星電視用戶因轉換頻譜無法接收信號的問題，通訊局去年十一月推出「衞星電視共用天線系統升級資助計劃」，讓合資格大幢系統擁有人或法團申請兩萬元的資助，計劃至今年十一月廿六日截止。

除轉換頻段，政府亦計劃將衞星站遷走。根據商經局書面回覆立法會議員提問，顯示港府正與衞星營辦商積極商討搬遷大埔的衞星測控站往舂坎角電訊港的事宜，以期長遠解決大埔「5G禁區」的問題。由於搬遷測控站設施牽涉撥地及複雜的工程和技術事宜，例如土地平整及另建新一組衞星天線，並要確保不會對在軌衞星構成任何影響，預計整個過程需時數年完成。

香港通訊業聯會會長劉貴顯形容，搬遷衞星站則是最簡單的方法，但礙於搬遷牽涉的問題同樣複雜，相信短期內5G服務難以覆蓋大埔及赤柱等「5G禁區」，而電訊營辦商將會為這些地區重新部署及加強4G服務。

商經局去年二月宣布今年十一月底正式終止模擬電視服務，並將相關600/700兆赫頻段內騰出一百六十兆赫的頻譜，提供室內流動電訊服務，包括機場、商場、港鐵系統等的密閉範圍，另把七百兆赫頻段內二十兆赫的頻譜用於戶外流動電訊服務，以期解決「5G禁區」問題，惟因該段頻譜與內地共用，需要與內地當局協調。