南亞慣犯再出動偷米事敗就擒　至少涉10宗同類案件

新冠肺炎疫情仍熾，南亞兵團疑擔心「斷糧」四出作案，並以超市為落手目標，盜取「柴米油鹽」，紅磡區同一間超市近日發生多宗盜竊案，多名南亞賊被捕。昨晚(4日)接近11時，一名南亞漢進入上述超市徘徊，繼而偷取食米及其他油糧食用品時，在場埋伏的九龍城警區特遣隊警員見時機成熟，一擁而上將其拘捕，帶署扣查。經警員初步盤問，相信被捕南亞漢至少涉及近期10宗同類案件，其中一宗發生於上個月下旬。

上月24日晚上8時許，黃埔花園德安街超級市場保安員，發現一名南亞漢偷取3包食米，追截入港鐵黃埔站內，該名南亞漢疑見「前無去路，後有追兵」，隨即棄下偷取食米，跳閘跑進月台，並向加入追截的港鐵職員揮舞針筒以示阻嚇，他最後沿路軌跑至何文田站後逃去無蹤。連同昨晚一宗，過去12日，已發生4宗同類盜竊案。

上月27日傍晚6時許，九龍城警區情報組探員，在德康街一間超級市場外截查一名22歲尼籍聲請漢，以及一名33歲孟加拉籍聲請漢，當場檢獲6包共重30公斤的白米，相信他們從超市偷取得來，以涉嫌盜竊將他們拘捕。

及至本月2日晚上8時許，警員巡經黃埔花園德康街一超級市場外，發現一名南亞漢形迹可疑，手持一個滿載物品膠袋。警員不動聲色，尾隨他至港鐵何文田站內將其截停搜查，他手持的膠袋內有9支花生油，一批鮮牛奶及乳酪，總值約750港元，由於他未能出示貨品收據，警員懷疑他在超市盜竊。經初步調查後，該名34歲、持行街紙的印度籍男子，涉嫌店舖盜竊被捕，案件交由九龍城警區刑事調查隊跟進。