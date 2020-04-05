居英國男子搭國泰機抵香港返澳門確診　同行妻兒早前染疫

澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，今日（5日）新增1例新型冠狀病毒肺炎輸入性確診病例，為本澳第44例。

患者為52歲男性澳門居民，無業，長居英國，是澳門第40例患者的丈夫、第41例患者的父親，患者與5名親友（包括第40及41例患者）一同於3月26日由英國倫敦乘國泰航空CX250航班出發（座位22K），於27日下午抵達香港機場，同日晚上由旅遊危機辦專車經港珠澳大橋接回澳門。

按衞生局當時檢疫措施被安排到酒店進行醫學觀察。其妻子及兒子於31日的鼻咽拭子檢測樣本結果對新型冠狀病毒檢測呈陽性，確診為新型冠狀病毒肺炎，患者於同日因被列為密切接觸者而送往臨時醫學隔離中心進行醫學觀察，其於3月31日及4月1日的兩次鼻咽拭子檢測樣本結果對新型冠狀病毒檢測均呈陰性，不過4月2日出現咽痛及咳嗽、3日晚上出現發熱伴全身酸痛，於今日（5日）其鼻咽拭子檢測樣本結果對新型冠狀病毒檢測呈陽性，確診為新型冠狀病毒肺炎，患者將入住仁伯爵綜合醫院隔離病房住院治療，目前情況一般。