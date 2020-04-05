東方日報A1：重演沙士8A恐慌　博愛急封8S病房

博愛醫院疑現「沙士8A病房2.0」驚魂！博愛醫院昨公布，一名九旬老翁上月十日因中風入住博愛醫院五樓5N及八樓8S內科及老人科病房，上周三出院，至上周五因發燒及嘔吐再次入院，昨日確診新冠肺炎，情況嚴重。老翁與另一名確診患者病床距離逾六呎，至今有二百廿五人因事件須隔離或接受病毒測試。香港大學微生物學系講座教授袁國勇指，有理由相信該老翁在醫院內受感染，目前已立即停止該兩層病房運作，確保無傳播鏈在醫院發生及有關病房的病人及醫護人員檢測後無感染才會重開病房。

本港出現多宗源頭不明個案，當中一名九十三歲老翁因中風留院，出院後卻出現新冠肺炎徵狀。博愛醫院指，該病人上月十日因為中風入住博愛醫院五樓一個內科及老人科病房，於上月廿八日轉往八樓另一個內科及老人科病房，在上周三出院。不過，病人上周五因發燒及嘔吐，再次入住博愛醫院，由於入院時肺部有感染徵狀，獲安排入住監察病房，並抽取鼻咽樣本進行新型冠狀病毒測試，至昨日確診感染新冠肺炎。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，病人因中風入院，留醫期間無法自由走動，長時間留在醫院，會了解是否在醫院內感染。張竹君指，病人曾於上月十七日及十八日，與早前確診的一名卅三歲男子（第四百五十五宗個案）住在同一個普通病房，當時該男病人一度對病毒呈陰性反應，但因高血壓等問題入住普通病房。

老翁在其中一個病格留醫，而該男病人的病床則位於該病格外的走廊位置。醫院管理局總行政經理劉家獻補充，病人在八樓時入住的病房有四名病人，他們目前未有出現病徵，院方已安排隔離治療及觀察，但未有回應有多少名醫護人員需要接受隔離觀察。

博愛醫院稱，老翁已轉往屯門醫院接受隔離治療，目前情況嚴重。他留院期間曾入住的兩個病房，正在留院的病人包括六十九男五女，年齡廿一歲至九十歲，須接受隔離檢疫。

院方會安排曾接觸過此確診病人的醫護人員及職員接受測試，初步統計大約有一百五十人。而一名社康護士曾於上周四到其家中為他進行更換胃喉等護理程序，該護士被界定為密切接觸者，會安排進入隔離營。

袁國勇昨與衞生署及醫管局人員開會後到博愛醫院視察，他表示，有理由相信該名老翁是在醫院內受到感染，該老翁曾與另一名確診新冠肺炎的男病人同住在五樓內科及老人科的病房，兩名患者病床距離超過六呎。而該男病人已康復，目前情況穩定。

袁又指，目前已立即停止五樓及八樓的病房運作，所有曾入住有關病房的病人和醫護人員都會進行病毒檢測。院方亦會抽取環境樣本，觀察老翁所使用的儀器有否受污染，相關病房亦會進行大消毒。

袁續稱，要確保沒有傳播鏈在醫院發生及醫護人員檢測結果均呈陰性，才會重新開放病房。至於被問到會否出現「沙士8A病房2.0」，他認為今次事件與「8A病房」情況非常不同，房內設施及環境各異，醫護人員亦有戴上防護裝備。

公共醫療醫生協會主席馬仲儀形容，有懷疑院內感染新冠肺炎個案是警號，可能需要檢視感染控制措施。她指該名較年輕的男患者活動自如，也可能行近確診肺炎的老翁；一直以來空間不足，是醫院內感染控制的一個最大問題，也是一個警號，而現行感染控制規例使用了這麼久，是否有一些缺失，值得去檢討。

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