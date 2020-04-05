探射燈：高科技滅鼠成效低　居民無助

各區鼠患多年未解決。負責滅鼠的食環署近年施行高科技協助滅鼠，惟成效備受質疑。其中，署方在2018年於數個街市引入15部、每部2000多港元的氣壓滅鼠器，但滅鼠效果不理想，已全數棄用。

該署早前於土瓜灣街市測試，以熱能和夜視探測攝錄機攝取老鼠錄像，配以人工智能分析技術，偵測老鼠活動範圍，放置殺鼠劑及捕鼠器。惟九龍城區議員黎廣偉卻對成效有保留，「睇到佢出沒嘅地方，但用嘅捕鼠方法都唔啱，例如用番薯等做餌，根本就吸引唔到佢哋。」

他指區內食肆林立，後巷堆積雜物、廚餘，令鼠患問題加劇。他經常收到居民求助，「市民都覺得好無助，走嚟問我哋有冇老鼠膠可以畀佢哋，希望政府可以幫啲住得近老鼠黑點嘅民居加裝鼠擋。」

食環署發言人指，自去年4月起測試熱能和夜視探測攝錄機，初步測試結果顯示，兩種攝錄機功能相若，均能有效監察鼠隻活動。今年初在九龍城區進行進一步實地測試，評估有關技術在量化鼠患監察的可行性。

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