探射燈：老鼠傳播漢坦病　內地漢中招喪命　

內地有男子染上由老鼠傳播的漢坦病，送院搶救無效死亡。

鼠患可致漢坦病（又稱漢他病）疫情爆發，情況嚴重可致命。日前雲南省臨滄市發生1宗死亡個案，1名田姓男子在返回山東榮成市工作途中，身體突感不適，送院搶救無效。期間有指他感染新冠肺炎病毒，惹來一陣恐慌，但後來經醫院採集樣本檢測後，發現他染上由老鼠傳播的漢坦病毒致死。

根據衞生防護中心資料顯示，漢坦病毒患者主要透過直接接觸受感染齧齒動物的糞便、唾液或尿液，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病。人類進食受老鼠的排泄物污染的食物，或被咬傷都有可能受感染。感染及傳染病專科醫生林緯遜指，涉及老鼠的疫症亦包括鼠疫及漢坦病毒等，縱然感染重症的機會不高，惟不能排除相當可能性。

漢坦病毒感染主要有兩大類，分別為腎綜合症出血熱及漢坦病毒肺症候群。前者可能會出現突發的症狀，包括劇烈頭痛、背痛、腹痛、發燒等。患者亦有可能出現低血壓和急性腎衰竭。至於漢坦病毒肺症候群患者，早期症狀包括疲倦、發燒和肌肉痛，病發後患者可能出現呼吸道症狀，如咳嗽和呼吸急促，死亡率高達40%。

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