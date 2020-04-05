探射燈：防疫漏招　鼠患勢兇　「一晚見到300隻」

新冠肺炎疫情嚴峻，惟本港防疫卻忽視環境衞生，鼠患來勢洶洶。元朗有垃圾站近日淪老鼠樂園，逾300隻老鼠每晚出沒，嚇煞居民；深水埗北河街一帶衞生情況一向欠佳，深夜有逾10隻老鼠出動，同區美孚新邨最近更有民居被老鼠闖入，情況堪憂。醫生指老鼠是多種傳染病病毒的傳播媒介，政府絕不能掉以輕心。

「最多見過300、400隻老鼠，真係好得人驚！」何先生直言元朗黃泥墩村村公所附近的垃圾站，近日數以百計老鼠出沒，甚至闖進村屋。居民余小姐亦憂慮在新冠肺炎肆虐下再添鼠疫的話，後果不堪設想。東網記者一連數天觀察，該垃圾站日間不時有人傾倒建築廢料，入黑後就有大量用垃圾袋包裹的廚餘，老鼠每晚空群而出。

東網記者近日深夜在北河街街市，直擊至少10隻老鼠在街市關門後出沒，附近街道衞生情況欠佳，垃圾及食物殘渣堆積渠邊。同時，美孚新邨有網民貼出相片顯示老鼠爬進屋內，東網記者在荔灣街市一帶亦發現街市部分位置仍留有食物殘渣，多個老鼠籠則未見「斬獲」。

深水埗區議會副主席伍月蘭直言，曾多次要求食環署加強清潔，目前情況已有改善，偶然會發現死老鼠，惟深水埗北河街及鴨寮街一帶的鼠患黑點更讓人擔憂，促當局加強清潔。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指，天氣回暖是老鼠增加的其中原因之一，亦不排除近日全城防疫而忽略了鼠患，尤其政府透過外判商去做的滅鼠工作死板及流水式作業，垃圾站長期有食物殘渣，清潔不足容易養鼠為患。

去年有病人因大鼠戊型肝炎而喪命。感染及傳染病專科醫生林緯遜指，老鼠是可攜多種病菌的媒介，有可能會傳播大鼠戊型肝炎等病毒，若市民不幸感染會出現發燒、疲倦及眼睛發黃等病徵，市民及政府亦絕不能輕視，應做好清潔減少鼠患。

議員柯創盛指政府在新冠肺炎疫情下全力抗疫，惟公共衞生清潔卻是首要，忽略了這環節就會引起鼠患及蚊患等問題，恐令目前飽受肺炎疫情煎熬的香港雪上加霜。

食環署發言人指，過去1年在元朗黃泥墩村垃圾站接獲4宗鼠患投訴，共發出5張非法棄置垃圾定額罰通知書。在防治鼠患工作方面，每年分兩期舉辦全港滅鼠運動，透過多管齊下的策略，以達致更持久的防治效果。

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