港檢測量低無法砍斷傳播鏈　袁國勇對疫情不感樂觀

全球新冠肺炎大爆發，身兼政府專家顧問團成員的港大微生物學系講座教授袁國勇，今早(5日)在電台節目表示，港人戴口罩的比率早前達98%，但其後戴口罩比率下降至只有91%至92%，加上外國留學生回港播毒，導致隱形傳播鏈出現，確診增幅是上月19日前的10倍。他認為，目前香港檢測數量太低，無法砍斷傳播鏈，情況不容樂觀。至於早前曾發表「唔見棺材唔流眼淚」的言論，袁在節目上兩度致歉，承認用詞太激烈，指自己是因為太緊張疫情，才會發表相關言論。

袁指，收到不少電郵質疑他為何叫人戴口罩，解釋因香港人口密度高、多人流往來，沙士後明白戴口罩可防止隱性病人播毒，相信現時可守住是因戴口罩、人人保持社交距離，惟留學生回港是疫情改變的重要因素。他分折指，上月19日前本地的圍堵策略成功，每日確診僅個位數增長，惟19日後疫情壓力急增10倍、市民戴口罩率減少，導致隱形傳播鏈出現，幸昨日(4日)只有17宗新增個案，但袁強調不可鬆懈，要降至每日個位數增幅才可釋懷。

袁又強調，傳染病的特性是個案可在短時間由數宗增至上千宗，攻擊力及傳染性不是一般人可理解，但希望港人要對防疫有希望，又指港人之前可擊退鼠疫及沙士，相信一定有機會可控制今次疫情，只要每人均做足防疫措施，傳播鏈便沒機會可開始。他說，每當在最危急情況，人性最黑暗的事就會走出來，包括發病後仍外出播毒或搶物資，但亦有事件顯示人類最光明的一面，希望香港人的心入面充滿光明及希望，以控制疫情。

博愛醫院昨日(4日)有一名93歲長者確診新冠肺炎，袁稱博愛醫院環境好，防感染措施亦足夠，但患者曾與另一名確診者同一病房，有機會是在院內接觸後感染，但亦有可能是家人交叉感染，或者院內有另一個隱形患者，不排除任何可能性。他指該個案可能是首次院內感染，認為是一個警號，證明疫情不可輕視。他指，醫護人員現階段未有在院內感染，情況非常好，他對醫院感染控制有信心。

袁於出席節目後表示，近日廣東省出現5宗不明源頭個案，很可能屬於歐美輸入個案，相信內地亦會有新一波疫情，因此香港在完成第二波疫情後，有可能出現由內地傳入導致第三波疫情。袁又警告這個循環會持續直至有效疫苗出現，或群體免疫力達60%以上才會停止。