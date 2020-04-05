秘魯專機料下午5時抵港　將成首批檢測陰性才放行隔離者

新冠肺炎疫情蔓延，秘魯上月16日起封城至今已逾半月，65名港人滯留當地，接載滯留秘魯港人的航班今日(5日)下午返抵香港。行政會議成員林正財形容香港應對疫情如要「打一場大仗」，秘魯返港人士會成為首批檢測後才放行的人士，即他們返抵本港後，需在亞博館檢測屬陰性後，才獲放歸家居隔離，希望斬斷回港人士在「空窗期」傳播病毒的機會。

林表示，現時要將所有具咳嗽等病徵的人進行病毒檢測，是「挑戰大」的決定，因要檢測的數量多，但政府的目標是希望可做到滴水不漏。第一步是所有由秘魯回港的港人要在亞博館等候檢測結果，待結果呈陰性才可回家進行家居或指定地點繼續完成14天強制檢疫。

秘魯回港的專機於當地時間3日下午約4時(香港時間4日凌晨5時)已從利馬出發飛往倫敦，並於抵達倫敦後轉乘已確認機位的一般航班回港，政府發言人表示，乘搭專機由利馬經倫敦轉乘一般航班回港的費用約3萬港元，乘搭專機由庫斯科前往利馬的費用約5600港元，其他外國居民乘搭專機需支付相同的費用。發言人又稱，已為每名香港居民準備一包共5個口罩，透過航空公司派發，以供他們在航程中使用。

至於近日有多人違反檢疫令外出，林認為，市民不應取巧避開政府防疫措施，「只要有5%人不合作，就有機會出現爆發群組。」