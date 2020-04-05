新冠「黑天鵝」拖累積金投資　55歲以上打工仔忌火中取栗

新型冠狀病毒疫情在全球蔓延，環球金融市場大波動，強積金管理局主席黃友嘉形容，新冠病毒已成為市場最大的「黑天鵝」，在當前的情況下，打工仔的強積金投資無可避免會受到拖累，感到擔憂是正常，但市民應冷靜，如果在市況急劇下跌後，才轉換強積金基金，很容易造成「高買低賣」。但他亦提醒55歲以上的打工仔，遵循「隨齡降險」的策略，小心投資高風險資產。

黃友嘉今日(5日)發表網誌，強調強積金是30、40年的長線投資，打工仔毋須過分著眼短期波動。不過，資料顯示不少年過55歲、臨近退休年齡的打工仔，仍然傾向選擇風險和升值潛力較高的基金，在現時疫情造成的市場波動下，這種策略對快將退休的打工仔未必有利，必須加倍小心。

他強調，積金局一向建議打工仔採取「隨齡降險」的策略，即隨着年齡增長逐步減持風險較高的資產，以減低投資風險。特別是55歲或以上的打工仔，更加應該採取嚴格的風險管理，切忌「火中取栗」。