袁國勇指若內地現逆向輸入個案　港或會出現第三波疫情

對於近期內地開始出現感染源頭不明的個案，政府專家顧問團成員、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，可能是由歐美或英國等地返回內地的人士，將病毒逆向輸入內地，內地或會出現另一波疫情，連帶香港亦會出現第三波疫情，可能疫情要待群體免疫力增至60%至80%才可停止，並建議政府或要視乎情況更改防疫策略。

袁指，市民要有準備疫情會持續下去，因湖北省回港只有3.8%人有抗體，即現時仍有不少港人沒抗體，預料多宗個案會持續輸入本港，料要待香港平均溫度升至攝氏25度至30度，病毒生存環境轉差，人體免疫系統提升，疫情才會稍為減退，但要有準備到冬天疫症又會再次席捲而來，希望未來1至2年後研發出疫苗，疫情可紓緩。

此外，醫院管理局的負壓病床使用率已達逾7成，公立醫院已近乎超負荷，有意見認為應建方艙醫院安置病人。袁認為建立方艙醫院並非不可行，但現時駿洋邨已有獨立廁所及設施，可將該邨的幾幢樓改作獨立單位的隔離中心，讓正在康復中的病人搬入駿洋邨隔離。