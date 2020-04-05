文憑試考生壓力創9年來新高　疫情影響學習動力及專注度

學友社調查指，文憑試考生的壓力平均分為8.1分，是自2012年來最高。圖為陳倩雯（左）及吳寶城（右）。（受訪者提供）

受反修例風波及新冠肺炎疫情夾擊，文憑試考生面對的壓力大增。學友社在今年初向應屆文憑試考生進行問卷調查，發現他們的壓力平均分為8.1分，是自2012年有調查以來最高。調查結果亦顯示，疫情對受訪考生的影響，比反修例的影響更為顯著。

學友社在今年1月及3月份別訪問了1308名及757名文憑試考生，1月的受訪考生其考試壓力平均分為7.48分，已是自2012年以來最高，而3月的平均分更飆升至8.1分。若以3月份的調查作準，對於考試的壓力來源，77%受訪者認為是時間不足、65%是自我期望及44%是往後出路。

反修例引起社會事件，71%考生認為令人難以集中精神、69%有情緒波動、各有67%認為造成身心疲累及影響學習進度，亦有63%認為減低了學習動力。在疫情下，上述項目的百分比亦有增加，其中影響學習進度、難以集中精神及減低了學習動力更分別增至90%或以上。

學友社資深督導陳倩雯認為，由於3月已臨近文憑試開考，故疫情對考生影響較大，而現時能否在4月開考亦屬未知數，故面對未知的情況，考生難免有更大壓力，故影響他們的學習動力、情緒及專注。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，調查可見考生的壓力會因時間而累積，故考試一再延期，壓力會累積更多，如若政府及考評局決定再度延遲，或是取消考試轉至根據校內成績或校本評核作評分，應盡早在下周公布相關安排，好讓考生作準備。