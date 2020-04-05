跨境司機不滿自費檢測　斥措施太嚴恐癱瘓貨運

新冠肺炎疫情愈趨嚴重，深圳市政府上周要求所有跨境貨車司機，本周五(10日)起須提供7天有效期的健康證明方能入境，不少中港司機對突然收緊規定感到氣憤，直言措施將會癱瘓中港貨運。貨櫃運輸業職工總會要求當局維持在關口檢測安排，並由港府承擔所有費用，以減輕司機的負擔和穩定兩地貿易運輸。

中港司機陳文送指，所有同業都對措施感到很憤怒，認為政府將責任推給司機，直斥措施荒謬，批評官員貪生怕死，而司機卻是走在前線確保中港貿易暢通無阻，為香港市民提供日常用品。他又指醫院內病菌充斥，擔心每周要到醫院做檢測會引起交叉感染，對市民構成更大威脅，認為措施實行後會有極大影響。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手補充指，現時在關口做檢測費用全免，而且有效期為14天，整個過程尚算暢通，促請當局維持有關安排，並由特區政府全額資助跨境貨運司機進行病毒測試。他同時要求當局於關口向跨境司機提供口罩等防疫裝備，以及考慮提供更多有效的檢測方式，減少司機因進行傳統檢測而造成的不適。

陳稱，暫時有4600輛中港車，涉及約1萬名跨境司機，當中20%至30%貨車運送本地居民日常用品。他透露若政府未有回應訴求，部分司機將會暫工一周。

工聯會議員陸頌雄對措施表示理解和支持，認同政府要嚴陣以待，惟許多私營機構都不提供檢測，即使能做檢測，收費一般亦屆乎700至1000港元，佔司機收入很大部分。他希望當局能完善措施，減少對司機造成不便和市民對貨物未能供港的恐慌。他們周二(7日)將與運房局代表會面，希望屆時能與局長陳帆對話反映訴求。