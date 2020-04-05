激光掃描新技術輔助　傳統紙品地圖變數碼地圖

過往製作一張地圖往往要花上逾年時間，不過隨着科技迅速發展，地政總署測繪處部門利用新技術改善傳統製圖作業，例如以激光掃描、車載及背包式移動測量系統、數碼航空相機、無人機拍攝等收集數據，再運用地理資訊系統及製圖軟件將數據轉化為地圖，大大省卻了大量人手及時間，亦提高了地圖的精準度及加快了地圖更新的速度。

地政總署測繪處製圖師張偉明表示，從前的測量及地圖製作，包括實地量度、計算、繪製地圖，需要用上大量人手和時間，如60年代用作土地測量的經緯儀，不能直接量度距離，只能依靠量度角度及運用三角幾何來間接計算長度。另外，製圖團隊要一筆一筆繪畫地圖，需花上逾年時間才可完成。

隨着個人電腦、平板電腦、智能手機的搜尋工具的普及，本地地圖的製作，亦由紙品轉變到電子平台上的數碼地圖。地圖產品亦日新月異。由60年代的黑白地圖，發展至70年代以全彩色製作，到90年代中期開始電腦化製作，由紙品地圖轉變至電子平台可查閱，更成為郊遊遠足活動、友人覓地聚會、尋找購物位置，以至策劃旅程等的便捷工具。

而最近的2020年版的《香港街》街道及地名錄已公開發售，其電子版本《e香港街》亦供公眾免費下載。