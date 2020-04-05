網民熱話：控訴外傭險釀火警　僱主遭諷「自己攞嚟！」

有網民焗爐發生一場小火，卻揭出另類家居儲物法。

焗爐當儲物櫃，港式獨特收藏法？家居空間有限，廚房食材雜物都要佔用不少地方。有僱主就選擇將食材放入焗爐內收藏，不過卻因外傭抹地時，誤觸開關，令爐內食材着火冒煙，僱主憤怒下，在網上狠批外傭，「係咪傻㗎？」不過網民知道來龍去脈後，反質疑僱主「你一啲責任都冇？」

該名僱主日前在Facebook群組「僱主工人姐姐互相討論區」上載片段及貼文，文中指「好x嘢，外傭日日有新嘢，今日整到我屋企火災，全屋出晒白煙…若無其事去抹嘢完全冇諗過整熄…，係咪傻㗎」。片段所見，焗爐內冒出大量白堙，但爐內並非一般正烹調的食材，反而是大包細包未拆包裝袋的食材，部分則被移出爐外。

不少網民好奇爐內存放了甚麼物品，僱主再留言解釋，焗爐已經不再使用，用作存放麥皮、冬菇等食材。事發時外傭在地下扭毛巾，背脊觸碰焗爐開關掣，令焗爐啟動。僱主最後更補一句：「千叮萬囑佢去廁所扭毛巾，懶到爆！」

不過僱主的控訴似乎得不到網民力撐：「唔用又插電掣咁風趣？」「又唔熄掣，真係低x能」，「點解講到自己一啲責任都無咁」。亦有人將焦點放在僱主拍片的行徑， 「唔去救火反而拍片，咁做算唔算正常？」

網民有話說

Cyrus Wong：抵啦，反正唔用，有藉口扔

Lok Chow：有咩理由將啲嘢放係個焗爐當儲物櫃又唔甩電掣

Keith Ng：先唔講佢唔用又插住個電掣，爐入面擺雜物，真正自己申請

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