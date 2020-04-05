各界轟選管會無能　李慧琼暗批泛民連敬老都反對

選舉管理委員會於上月發表立法會選舉活動建議指引，修訂包括票站主任可安排有特別需要的選民如70歲或以上高齡長者、孕婦及行動不便人士優先投票等，相關的公眾諮詢將於本周二(7日)結束。有建制派議員今午（5日）出席論壇時，直斥選管會主席馮驊離地，又指去年區議會選舉充滿暴力，但選管會和政府卻隻字不提，等於認同該次的不公平選舉。

議員李慧琼指，在去年區議會選舉期間，有長者因長時間輪候投票而感不適，曾有義工要求讓長者到票站內等候但遭拒絕，因票站主任擔心被人批評，她認為讓長者優先投票屬敬老，但在社會高度政治化下卻有人反對建議，亦指優先投票權並非只有長者，反問為何讓孕婦優先投票亦反對。她又指，去年選舉期間有候選人被起底、辦事處遭縱火、有網民發動「和你排」阻礙投票、甚至未能安全地進入點票站監票，直斥選管會和政制及內地事務局未有處理，反問是否要候選人在參選期間穿防刺衣。

前屯門區議員甘文鋒指，其辦事處在選舉期間遭三次破壞，直斥選管會忽略選舉暴力事件，應重新考慮是否需要作出回應。至於投票問題，他認為票站不足，建議在一個票站內應再分拆細票站作分流。他指在現場監票時只能監察分票，建議政府應考慮使用科技讓市民監察點票過程。

民主派議員則認為，選管會應增加票站數目和票站人手，而非將選民分類犧牲其他選民。議員朱凱廸批評選管會的建議是混淆問題，認為長者「等得但唔企得」，故應該提供舒適環境讓市民讓待投票，建議應增加票站、增聘人手，以減少輪候時間，而非讓長者優先投票。

葵青區議員冼豪輝表示，沒有人會反對敬老，亦曾有長者反映不介意等待，認為選管會應在指引列明票站主任可作彈性處理。另外，選管會建議限制監票人數和登記身份證，冼認為建議是「做多咗」，擔心屆時只有助選團能進入票站監票，公眾則未能進場。