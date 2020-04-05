陳淑莊懶理禁令聚集　學者質疑政府離譜不檢控

政府早前宣布關閉酒吧14日，同時限制市民不得在任何公眾地方進行多於4人的群組聚集。公民黨議員陳淑莊被揭發於上周四(2日)在酒吧內與約40人聚會，事後卻「死撐」並無聚會，並聲稱以議員身份出席公務會議，故並無違法。政府昨日（4日）回應指，議員在議會以外其他場合參與或組織群組聚集，均不獲豁免，但至今仍未採取任何執法行動。有學者批評陳淑莊意圖挑戰法律、無法無天，又批評政府只發新聞稿但無立即執法，直斥「錯得好離譜」。

政府聲明指出，根據有關《規例》的附表一列明12項被豁免的群組聚集，其中一項為「為執行法定團體或政府諮詢機構的責任而進行的群組聚集」；另一項則為對在立法會或區議會進行的程序屬必要的群組聚集。然而，立法會並非法定團體或政府諮詢機構，議員在議會以外其他場合參與或組織群組聚集，不管是否屬於立法會的職能，亦不屬此項獲豁免的群組聚集，意思指陳淑莊以議員身份參與群組聚集是不獲豁免。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，按道理說陳淑莊已違法，而本身是大律師的陳淑莊一直狡辯，意圖挑戰法律、無法無天。他認為，陳淑莊等40人聚集的行為未有為公眾樹立良好形象，直言「令人匪而所思；又批評政府只發出新聞稿解釋，並未有立即向陳淑莊發出告票，怒斥政府「錯得好離譜」，直言政府此舉亦容易讓市民認為政府投鼠忌器、「怕咗議員」。