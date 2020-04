海關堅守防疫最前線　鄧以海籲市民留家抗疫

在新冠肺炎疫情嚴峻,站在防疫最前線的海關人員,不畏困難,盡顯專業精神,海關關長鄧以海更三度為前線人員打氣。鄧以海指,除了協助衞生署執行檢疫工作外,前線同事不分日夜及衞生風險,堅守各口岸最前線為市民守關及服務。鄧續稱,希望市民也能齊心抗疫,盡量留在家中,減少外出,保持身體健康,等於給努力不懈在前線工作的抗疫人員支持。

多名海關人員日前在機場手持寫上「護法守關、同心衞家、緊守前線、共同抗疫」及「C&E stay at work for you, you stay at home for us(海關為你堅守崗位,請你留家為了我們)」的標語,呼籲市民留在家中抗疫。

鄧以海已三度為海關義工同事打氣,先於2月11日到荃灣曹公潭戶外康樂中心探訪借調到隔離營工作的海關人員。3月19日海關有大量人員自願到機場協助衞生署登記及派發檢疫予到港旅客,鄧以海亦親身去到機場探望一眾人員。

至3月25日,港府規定由澳門返港的市民須接受強制檢疫14日,因此需要大批義工在各口岸提供協助,海關人員義不容辭到各口岸擔任義工,鄧以海亦到港珠澳大橋口岸,了解同事協助衞生署執行同分派檢疫令的情況。