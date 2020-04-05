特別財會：青年宿舍計劃9年僅落成80宿位　議員轟政府慢九拍

港府於2011/12年度施政報告提出「青年宿舍計劃」，由政府資助非政府機構興建宿舍，為18至30歲在職青年提供短期住宿，並提供租金折扣以助青年儲蓄。民政事務局回應多名議員有關財政預算案的書面質詢時表示，該計劃推出至今9年時間，7個項目中只有1個已經落成，但僅能提供80個宿位。有議員批評政府「慢九拍」，推展項目進度不似預期，質疑政府是否有決心解決青年住屋問題。

當局指，現時按「青年宿舍計劃」進行的項目共7個，分別由7間不同非政府機構負責興建及營運，合計至少能提供3300個宿位，而相關宿位租金定價不能超過鄰近地區面積相若單位市值租金的60%。不過，計劃推出至今只有香港青年協會位於大埔的項目於上月落成，但只能提供80個宿位，當中1人單位的每月租金介乎4200元至5800元。當局又指，該項目早前接獲約900份申請，青協已經完成資格審核和甄選等工作，現正陸續安排租戶分批入住。

其餘6個青年宿舍項目中，只有由保良局興建、位於元朗的項目已展開建造工程，預計於2021年第3季完工，落成後將提供1680個宿位；而涉及576個宿位的香港女童軍總會佐敦項目，政府透露該項目仍處於立法會審議階段，待撥款申請獲財務委員會批准後，約需3年施工。至於另外4個項目則仍處於前期工程階段，政府和相關機構正研究其技術可行性並進行詳細設計。

有份提出書面質詢的議員陳克勤強調，計劃自提出至今已經歷3任政府，但到最近才有首個項目建成，批評政府推展項目進度不似預期，又提到另一興建中項目仍要1年半時間才能落成，對政府推展項目進度太慢感到失望。他又指，首個落成的大埔項目僅能提供80個宿位，但已吸引近千人申請，形容現況是僧多粥少。

陳指出，年輕人對住屋的需求相當大，但政府推展青年宿舍時仍官僚式「慢慢嚟」，質疑政府是否有決心解決青年住屋問題。他又以東華三院的上環項目為例，指其涉及向城規會申請更改規劃，認為政府應因應項目並非商業用途而提供豁免。他又認為，建制、泛民都不反對興建青年宿舍，認為政府一早就應該加快程序，「唔好到急嘅時候就將個波推返去議會」。