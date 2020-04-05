入境處明起於各分區辦事處派籌　籲毋須通宵輪候

新冠肺炎肆虐，為避免人流過度聚集增加疫情傳播的風險，入境處將由明天(6日)起在其轄下辦事處實施人流管理及相應措施。入境處表示，明日會在其灣仔總部及其他分區辦事處為申請人派發當天辦理的籌號，申請人須按籌號的指定時段前往該處辦理相關申請。在非指定時段內，申請人不得在該處範圍內停留等候，以免造成人群聚集的情況。

入境處指，因籌號充足，申請人毋須過早甚至通宵到該處輪候，而外傭僱主更應鼓勵其外傭盡量以郵寄或投遞方式，又或經網上遞交申請，避免到該處長時間輪候，增加不必要的病毒傳播風險。

處方又呼籲，各類申請人如毋須親身前往該處辦理申請，應盡量以郵寄、投遞、網上遞交或流動應用程式等方式遞交申請。至於必須親身前往該處辦理的申請人，亦應盡量以電話或電子方式提前預約。

此外，入境處又表示，該處轄下的東九龍、沙田及火炭分區辦事處將由明日起重新開放，與仍然開放的西九龍及元朗分區辦事處為市民提供緊急及有限度服務，包括外傭(與現時的僱主續約)及訪港旅客(不包括內地訪客)的延長逗留期限申請。至於入境處其他辦事處包括各區智能身份證換領中心及其他各項公共服務，將會繼續暫時停止開放和提供服務。