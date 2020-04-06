Dr.東：將軍澳醫院推遙距診症　病人睇醫生零距離 　

視像會議除了用來上堂，有否想過用來「睇醫生」？將軍澳醫院用視像模式為合適病人進行會診、覆診或護理教學，市民遠在家中都可以「零距離睇醫生」。院方指，在社交距離期間進行遙距診症，減低病人前來醫院時受感染的風險，即使在疫情肆虐下，病人仍可安全地接受診症服務。新服務特別適合病情穩定、覆診的病人，惟病人需同時要熟悉相關的應用程式。

基督教聯合醫院及將軍澳醫院耳鼻喉科部門主管顧家銘指，疫情下專科門診逐步減少服務量，非緊急手術更需要延期：又指有病人不願到醫院覆診，即使到場亦未必願意除下口罩，影響治療進度。他透露，單單在將軍澳醫院，已有近六千個病人需要改期覆診，無法跟進病人術後的康復情況。

曾有裂唇問題的郭曉彤，今年一月在將軍澳醫院接受手術治療，她在視像會議中表示，因應疫情而避免到醫院就診。院方即場為她進行遙距診症，過程中與一般診症服務沒有太大分別，郭表示今次是首次使用新服務，又指滿意遙距診症服務，「問到我想問嘅嘢」。

遙距診症的流程方面，九龍東醫院聯網資訊科技統籌鄭鴻佳指，遙距診症是先導計劃，會向合適的病人介紹有關服務，其後再預約日期時間，如需要會提供技術支援，診症時會以團隊形式進行，包括醫生和護士等。被問到會否造成私隱安全問題，鄭指，視診過程不會進行錄影，同時已着手處理網絡安全事宜，認為問題不大。

首階段由上月正式開始，目前有九龍東醫院聯網的耳鼻喉科、精神科等病科參與計劃。截至三月底，共有三十二名病人使用該服務。顧家銘表示病人對此項服務的評分很高，「個個都畀晒十分」，又指新服務在疫情時期發揮很大功用，除了醫護感到鼓舞，病人亦對服務感到窩心。顧更指，在進行遙距診症時，會調校角度，令病人恍如身處診症室。

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