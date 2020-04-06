東方日報A1：市民四湧　口沫橫飛　政府話之你

為減少人群聚集去迎抗新冠肺炎危機，政府一周前開始實施「禁聚令」及餐飲業處所限制措施，截至本月五日零時，政府各部門人員巡查受禁令限制的地點及處所逾三萬四千次，發出逾二千八百次勸喻，惟在票控及檢控方面卻是「雙蛋」，沒有發過定額罰款通知書或檢控傳票。有議員批評政府部門執法不力，令禁令「有等於冇」，對違規者灌輸錯誤觀念誤以為當局只是警告，鬆懈抗疫意識，造成全民抗疫大漏洞，要求當局加大執法力度，經一周零檢控後，未來需要全面打擊違令者。

《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》禁止公眾地方多於四人聚集，修例上周開始執行，至四月五日零時，包括警方、衞生署、漁護署、康文署、房署、民政署及食環署展開近九千六百次巡查，過程中發出近一千三百次勸喻，以康文署發出近千次勸喻最多，民政署沒有發任何勸喻最少，但各個執法部門在一周執法後，並沒有發出過任何定額罰款單或檢控。

政府「擠牙膏式」再推出《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，限制餐飲業包括座位須減半以及只可四人一枱，及後再實施禁止卡拉OK、打麻雀以及禁酒令。當局最新統計數字顯示，截至五日零時，包括食環署、衞生署、警方、民政署及地政署巡查餐飲業務處所近二萬三千次，發出逾一千五百次勸喻；另巡查表列處所如卡拉OK、遊戲機中心等近一千六百次，只有警方發出過七次勸喻，其他沒有發出勸喻紀錄。同時，巡查上述處所逾二萬五千次，從無發出定額罰款單或檢控（詳見另表）。

食物及衞生局局長陳肇始昨日在網誌辯稱，在新規定下，有關餐飲業務及表列處所各項指示的執行情況大致理想。食環署巡查及勸喻主要關乎未有為進入餐飲業務處所的顧客量度體溫、餐桌之間距離尚未符合有關規定，期望市民明白，修例的目的不是為了懲罰，亦不是為了要拉多少人、更不是為了要發多少張定額罰款告票，最重要的是發出一個重要訊息，強烈呼籲市民保持社交距離，不要聚集，從而切斷新型冠狀病毒的傳播鏈，阻止病毒在社區蔓延。

議員葛珮帆形容目前是抗疫的關鍵時刻，但政府卻執法不力，沒有促進市民提高警覺抗疫，令人誤解違規亦無所謂，影響防疫效果。她認為措施執行已逾周，市民已明白新規例實施情況，有關罰單已準備妥當，當局應沒有不作罰款的藉口。她認為當局應加強執法力度，而二千元罰則有上調的空間。

議員郭家麒擔心一些外傭、少數族裔及長者，會因為接收的訊息不夠快及全面而違法，期望執法人員巡查時先教育，規條實施逾周，是時候對違規者發傳票，他期望執法以人性化為先，如見到多於四人聚集可先勸喻，有時間散開，不理會就執法及發出傳票。

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