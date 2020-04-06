東方民調：擠牙膏式抗疫　港恐萬劫不復

港府擠牙膏式關閉不同娛樂消費場所，但美容院仍毋須關閉。

新冠肺炎疫情仍未受控，港府「擠牙膏」式關閉不同娛樂消費場所，被質疑防疫慢十拍。有議員批評港府抗疫工作墮後且混亂，每次都「追落後」，專家警告香港疫情已進入危險狀態，惟有官員仍太樂觀，港府現時所做的措施並不足以令香港安全。

港府三月廿八日勒令六類娛樂場所關閉，包括遊戲機中心、健身中心及浴室等，卻不包括高危感染場所卡拉OK，早已被轟是防疫漏洞，三日後即出現卡拉OK染疫群組，政府才急忙刊憲，多六類場所納入規管，當中卡拉OK、麻雀館、夜場及夜總會關閉十四天。但同樣有人確診的美容院則毋須關閉，美容院、按摩院及會所，只須戴口罩、量體溫及提供潔手液，港府封場「做啲唔做啲」，令人擔心該等場所成為另一播毒高危區。

酒吧群組確診個案不斷增加，涉及多個小地區、不同居址的大廈及多個行業，專家早已認為應關閉這類高風險場所，惟港府拖到酒吧群組出現第二代、第三代及第四代沒有前往酒吧的感染者，才於本月三日起關閉酒吧。

港府官員「佛系」抗疫，港大微生物學系講座教授袁國勇則警告，疫情已進入危險狀態，惟香港部分官員同外國比較覺得香港做得好，對疫情仍很樂觀。港大感染及傳染病中心總監何栢良批評，港府防疫工作落後，未能斷絕隱形病人在社區傳播，建議港府須暫時關閉人多密集、空氣不流通及市民會除口罩的危險室內場所，疫情才會穩定。

「社交戒嚴」措施不斷補漏，議員黃碧雲批評政府防疫工作墮後，補鑊工作也做得差，發布訊息混亂，令業界無所適從，促請政府檢討做法，並應預先制訂防疫對策，非每次有個案爆發才「追落後」。

港府「扯白旗」式應對疫情，東方報業集團發揮第四權，向政府提出十項質問，針對目前隔離病房不足、醫護物資不足、檢疫機制形同虛設及封關太遲等要求政府正視。議員葛珮帆對此狠批港府無心抗疫，防疫工作下決策時反應過慢，問責官員團隊更齊「隱形」。