東方民調：防疫追落後　港府急就章朝令夕改

港府擴大關閉娛樂場所範圍，卡拉OK、麻雀館及夜總會停業十四天。

港府「補鑊」突然刊憲再擴大關閉娛樂場所範圍，包括關閉卡拉OK在內的六類場所十四天，但之後再刊憲澄清，當中僅三項要關閉，美容院、按摩院及會所遵守規限可繼續營運，而港府拖延至今最終宣布關閉酒吧。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府後知後覺，「社交戒嚴」措施急就章，補完再漏，製造混亂。受訪者批評防疫措施做一半不做一半，成效存疑，面對世紀疫症，港府高官更如一盤散沙，抗疫工作錯漏百出。

港府事隔不足三小時「二次刊憲」澄清，指只有卡拉OK、麻雀館及夜總會關閉十四日，美容院、會所及按摩院可繼續營業，但要遵守部分限制例如須戴口罩等。不過，這次風波已害得一眾經營者慌忙拉閘，毋須關閉的美容院及按摩院亦因而「提早」關門大吉，也有顧客摸門釘。食物及衞生局局長陳肇始對是次「失魂」刊憲感到「不好意思」。

「東方報業民意調查」於上周五至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問四百四十五名十八歲或以上市民，對於港府誤報有三類場所停業引起混亂，有店舖以為要關門取消顧客預約，兩成九受訪者轟港府無能，措施愈補愈錯；兩成六批評措施急就章，製造亂象；兩成三批評抗疫亂龍，玩殘市民。

港府擠牙膏式關閉娛樂場所，拖延至今才關閉酒吧，但有確診個案的美容院仍未關閉，四成受訪者批評防疫做一半不做一半，影響成效；兩成八轟當局待有群組爆發才追落後；一成八斥防疫漏洞補完再漏。

社交戒嚴實施後，仍有外傭聚集，食肆違規湧現，四成二受訪者認為靠市民自律，成效存疑；三成二直斥執行混亂；兩成稱執法困難，防疫如豆腐渣。

有確診者因隔離病床不足未能即時入院，專家早已提醒港府興建臨時醫院，四成四受訪者批評防疫工作後知後覺；兩成四斥閉門造車，無預先制訂對策；一成七直指措施非深思熟慮。

港府一直未能解決醫護人手及物資不足等問題，五成八受訪者擔心醫療系統隨時崩潰；兩成直指港府愧對前線醫護；一成二更形容港府猶如向病毒投降。

面對世紀病毒，港府抗疫工作錯漏百出，四成七受訪者直斥港府無能，高官如一盤散沙；三成一斥預防、堵截及治療均有不足；一成轟港府無心抗疫，市民心慌。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府抗疫不力兼無能，防疫措施愈補愈亂，毫無章法，見步行步，爆一鑊補一鑊，又閉門造車漠視專家意見預先制訂對策，形容港府防疫猶如豆腐渣。