探射燈：村屋裝太陽能棚　乘機僭建玻璃屋

有工程公司以安裝太陽能棚同時「合法僭建」玻璃屋作招徠。

鄉郊村落問題叢生，除了排污水管亂駁，僭建問題長存多年未有改善，東網發現近年僭建手法又見新猷。政府與兩間電力公司前年推出上網電價計劃，並放寬村屋天台安裝太陽光伏系統的1.5米高度限制至2.5米。限制放寬後，少工程公司借此推銷僭建玻璃屋，並聲稱以可拆式玻璃門逃避執法，成功吸引大量村屋戶主僭建。

東網記者發現多區村屋有類似僭建玻璃屋，其中在粉嶺龍躍頭發現有村屋疑加建一層，天台四邊幾乎完全圍封，屋頂鋪設太陽能板；另有2間村屋天台加設太陽能板的遮雨棚，太陽能板則超出天台範圍一半；元朗米埔亦有村屋地下花園加建上蓋，並鋪設太陽能板，高度超過1.5米。

議員劉國勳表示，過去村屋走法律罅僭建的情況屢見不鮮，政府未有盡力填補漏洞之餘，如今更進一步擴大漏洞令更多村屋僭建，非但深化問題，更會令上網電價計劃失去原意，淪為僭建捷徑，呼籲政府審視現有法例，並加強打擊僭建情況。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！