探射燈：胡亂駁喉　糞水橫流　村屋寮屋變衞生毒瘤

污水收集整體計劃已推行逾30年，但鄉村污水收集系統工程慢吞吞，完工鄉村少於一半，部分鄉村寮屋及村屋至今仍自行駁喉排污，糞水橫流。東網記者日前巡視多條鄉村，在納入計劃或未完成工程的鄉村，污水直接排出海，散發異味，又孳生蚊蠅；已完成計劃的鄉村，附近寮屋卻自行駁渠排污，污水渠充斥排泄物，居民更擔心雀鳥帶菌四處「播毒」。議員批評相關部門互卸責任，促疫情下盡快處理及加強執法，減少社區傳染病風險。

陳小姐與家人居於大埔泮涌新村一個中層村屋單位，窗戶面向村內一條引水道，惟引水道旁駁滿由寮屋延伸出的污水管，不時有排泄物隨水管排出，污染引水道。陳指，該引水道長年發出異味，就算夏天關上窗戶開冷氣，異味亦會隨冷氣機抽風而帶入屋內。她更指，不時有雀鳥沾染到排泄物，然後在村內單位間穿梭。近來新冠肺炎肆虐，陳育有一名僅數月大的嬰兒，擔心病毒會隨排泄物散播。

泮涌新村村長麥先生指，亂駁渠問題困擾逾20年，曾多次向地政總署、渠務署和環境局反映，但部門間互相卸責，拖延至今未處理。

前區議員羅曉楓表示，以往每年均邀請相關部門派人到場視察，惟部門從未提出任何建議方案，亦未有部門承擔整體修繕責任。羅又指，新冠肺炎病毒已證實可經糞便傳播，若部門仍無動於衷，更令人擔心疫情過後無人理。

鄉村污水收集系統早於90年代開始，陸續為鄉村及村屋提供污水管和建設污水處理設施。計劃中包括在油塘的三家村，惟排污系統仍在施工，有污水管從沿海村屋延伸而出，傳出陣陣排泄物臭味，四周大量蚊蠅徘徊。即使是並非毗鄰海旁的村屋，亦有污水管從屋內接駁至附近雨水道，讓排泄物循水道流入大海。

至於港島薄扶林村的工程更「只聞樓梯響」，不少寮屋及農莊擅自把污水管駁至村內雨水道，經常傳出陣陣異味，污水循瀑布灣流入海。薄扶林保育小組主席黃廣長表示，由於該村欠缺排污系統，居民多年來飽受排污問題困擾，故約10年前便與相關政府部門接洽，但由於涉及收地問題，至今仍未能確定完工時間。

議員陸頌雄表示，「駁喉亂象」數十年來仍未根治，源於相關部門未有作出具阻嚇力的檢控，部門又不作為。陸促請部門盡快處理，降低病毒傳播風險。

渠務署發言人表示，截至去年12月，「鄉村污水收集系統計劃」已為255條鄉村完成排污設施工程，而正在施工或已被納入工務工程的鄉村約有275條。「鯉魚門村污水收集系統工程」現正進行，系統將伸延至三家村，預計於2023年完成。「薄扶林地區污水收集計劃」正進行規劃及設計。此外，泮涌新村已於2005年鋪設污水收集系統，去年初接獲有寮屋涉及不妥善排放污水報告，正跟進事件。

環保署發言人回覆指，基於鄉村實際情況，鄉村污水渠可能未能伸延至個別房屋，個別居者應繼續使用適當的排污設施。

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