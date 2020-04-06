網民熱話：無品夫婦窗前掛口罩　鄰居嬲爆開火

疫情肆虐，如果有人將用過的口罩掛在你居住單位窗前，你會如何反應？近日深水埗就有住戶發現居於單位對面一對夫婦將用過的口罩掛在窗邊，兩家窗口相鄰，距離僅約1米，讓女事主非常擔心，上門勸說卻被敷衍，於是嬲爆拍片，網民看後紛紛教路「反擊」。

網民YanYan Yan於Facebook群組「香港突發事故報料區」發布相關影片，事發在前日（4日）下午2時，片中鄰居將口罩掛在窗外冷氣機機身下，看上去極不衞生，且與事主家距離極近。鄰居辯稱自己「晾口罩冇關係」，似乎覺得無傷大雅，事主立刻大聲反駁：「你晾口罩吹晒入我哋屋企」，言語間相當氣憤。但對方一於懶理，回了一句，「你驚咪閂窗」，氣得事主反問：「我為你閂窗？」「要空氣流通你識唔識？」至此片段結束。

事主在貼文解釋，對面家庭「之前掛一個口罩出嚟」，自己選擇啞忍，誰知對方變本加厲，再多掛一個，由於兩家距離相近，「大家相隔1米左右」，自己家中有兩個小朋友，「過去撳鐘問佢可唔可以唔好掛呢邊」，對方答應「好好好」後，竟然不予理會。事主於是開窗理論，誰知對方表示：「再嘈就報警」，令她非常憤怒。

網民看過後批評鄰居自私，又紛紛出計建議事主反擊：「開風扇吹住佢」，「剪咗佢，唔剪嘅話，幫佢個罩噴消毒」。有人則表示難以理解鄰居做法：「咁掛法仲多細菌」；不過也有人表示同情：「佢都慘...口罩要重用」，但事主隨即表示：「重用唔代表要掛出嚟」。

網民有話說：

Vivian Lin：死啦，我會整跌佢兩個口罩落街

Joe Lam：要關窗同少接觸，呢種人好易中招，惹到就唔好啦

Eliza Lau：聽極都唔明...

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