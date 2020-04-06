九旬老翁接觸者病毒檢測均陰性　博愛護理員疑疏忽惹禍

93歲老翁上月10日入住博愛醫院5樓5N及8樓8S內科及老人科病房，上周三(1日)出院後，至上周五(3日)因發燒及嘔吐再次入院，翌日(4日)確診新冠肺炎，令人擔心出現院內感染。博愛醫院行政總監莊義雄今早(6日)在電台節目表示，與該老翁入住同一病房的72名仍住院病人、已出院的11名曾與他同房的病人，及與老翁同住或列為緊密接觸者的4名家人，全部人病毒測試結果都是陰性。

至於醫院內174名包括醫生及護士等員工，當中171人的檢測結果都是陰性，其餘3人檢測正等待結果。他指，已完成檢測的醫護人員仍需接受28日醫學監察，但期間可以繼續上班，但每日要量體溫，及留意有無出現相關症狀。莊認同老翁最大機會在院內受到感染，不排除是透過儀器或護理人員在接觸一名其後確診的男病人(第455個案)後未有洗手，再接觸老翁而傳染，強調醫護要做好標準防護，加強清潔雙手，院方亦加強清潔消毒儀器。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀回應指，博愛醫院老翁確診可能是首宗院內感染，反映醫院的環境及措施有漏洞，但部分同病房的病人及醫護的檢測呈陰性，相信未必重現沙士時期威爾斯醫院8A病房的情況。

老翁於院內曾與早前確診的33歲男子(第455個案)住在同一個普通病房，而當時該男病人一度對病毒呈陰性反應。他認為，該名確診男病人出現假陰性後，可能因為他提供的病歷並不清楚，加上未有出現新冠肺炎病徵，醫護因此判定並非高危個案而將其轉去普通病房，因男病人的病床在走廊，不排除與其他病人有短暫相遇。