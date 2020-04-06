脫口罩喝水被罰2000？　政府澄清告票針對4人聚會籲勿輕信

當局向餐飲業推出的防疫新規定，要求餐廳或食肆內不得有多於4人同坐一桌等。

政府推出限制人群聚集的防疫措施後，網上有不少流言，如有人描繪「目擊」有市民被執法，政府透過社交平台解釋，網上流傳有食客在餐廳吃飯，食物未到、但食客把口罩脫下即收告票，被罰2000港元；有食客坐錯一些被禁坐的座位，又被定額罰款2000港元，上述消息均屬謠言。

上述網上貼文指，有食客在餐廳叫了食品及飲品，飲品先到，食客先行脫口罩喝飲品，結果即遭開告票，罰款2000元，執法者還加了句「有咩可以同官講」。消息指，有關傳言不實，疫症爆發後網上群體有很多謠言，呼籲市民勿輕信。

政府在社交平台解釋，定額罰款2000港元的罰則是適用於違反規例第599G章，即禁止在公眾地方多於4人聚會的規定。

如果餐廳或食肆並沒有遵從規例第599F章關於餐飲業方面的防疫新規定，例如在餐廳或食肆內，不得有多於4人同坐一桌等，餐飲業務負責人便有可能違反有關規定，最高可被罰5萬港元及監禁6個月。