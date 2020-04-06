倡強制公眾地方戴口罩　何栢良促政府就違法禁聚令執法

香港新冠肺炎確診個案不斷飆升，累計病例達891宗，直逼900大關。港大傳染病中心總監何栢良今早(6日)在電台節目表示，博愛醫院出現懷疑院內感染令人擔心，認為有關個案及之前有警員確診等，不排除涉及有人在醫院或辦公地方未有佩戴口罩有關，強調戴口罩對阻隔飛沫有一定作用，認為最關鍵是政府要強制在公眾地方戴口罩，而餐廳應由堂食轉為外賣。

至於政府一周前開始實施「禁聚令」及餐飲業處所限制措施，截至昨日(5日)零時，各部門人員巡查受禁令限制的地點及處所逾3.4萬次，發出逾2800次勸喻，惟在票控及檢控方面卻是「雙蛋」，沒有發過定額罰款通知書或檢控傳票。何強調，香港社區仍存在隱形傳播，認為政府應馬上就違反限聚令等執法，否則會延續本地傳播鏈。

他又提到，武漢及意大利等死亡比例高的地區，都是出現醫院爆發個案，如果香港出現醫院感染組群，而令長期病患及老人家感染，屆時危殆或死亡個案或可能上升。