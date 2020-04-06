全民派錢拖到暑假才登記　議員轟無吸取經驗加快處理程序

政府於財政預算案中提出，年滿18歲的香港永久性居民可獲派1萬港元。財經事務及庫務局局長劉怡翔今早(6日)出席立法會財務委員會特別會議時指，當局和銀行正把握時間作籌備，包括設計流程，目標是於7月份讓市民登記，並於暑假發放1萬港元。但有議員不滿，質疑為何不是在預算案完成審議後一星期接受申請。政府回應現時正研究設計一個恒常資料系統，以便將來可加快派錢進度。

議員田北辰不滿於今年7月份才可登記，認為過往政府於2011年已全民派錢，銀行已有相關經驗，而且毋須資格審查，質疑為何仍需時2個月才能讓市民登記。議員莫乃光認為，政府在派錢方面應一早準備好，不應以銀行系統轉換作藉口，亦關注除銀行外，政府會否考慮與儲值支付公司合作，協助加快發放派錢程序。

劉怡翔解釋，銀行系統已作改變，於2011年所使用的系統已過期，故需時開發，又指過往因私隱問題而未能儲起相關資料，現時正研究設計一個恒常、可重用資料的系統，以便將來可加快派錢進度。他又指，公共財政的總額預算約845億港元，比去年度增加逾700億港元，因當中包括派發1萬港元、電費補貼計劃等多項紓困措施。