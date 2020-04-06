80名確診者住二線病房　研將病情穩定患者轉至私院

新冠肺炎確診人數飆升，用於接收確診患者的床位卻餘無幾，甚至有確診患者苦候數天才獲送院。醫院管理局行政總裁高拔陞今(6日)在電台節目表示，上周起已陸續啟用二線隔離病床，現時已將約80名康復中及情況穩定個案轉介，希望可減低一線隔離病床的壓力。

高續稱，自上月中起，本地每日確診個案急升，由單位數變雙位數，更有部分本地確診個案未找到源頭。他認為若確診個案短時間內持續飆升，局方會計劃將病情穩定、無醫療需要的患者轉到社區隔離設施繼續接受隔離，直至病毒檢測呈陰性為止。他又稱，當局會研究各種可行性，例如安排患者到度假村或火炭駿洋村等檢疫中心隔離，但強調現階段未有相關需要。

他又指，當局一直有與私家醫院合作，將部分非新冠病毒個案轉介到私院；但他預料疫情持續，或會形成新常態，因此有與私院商討轉介病情穩定確診者的可能性。

至於博愛醫院93歲男病人懷疑院內感染的個案，高回應指，避免院內感染是重中之重，現時最重要是保護特殊群組，特別是長者和慢性病人。他又稱，病房已進行大量檢測，初步檢測與該名確診老翁同房約70名病人、170名醫護及10多個環境樣本，結果全部呈陰性，未來會繼續加強院內衞生。