涉千萬元劫案被捕　倉務員無執照駕車判囚

尖沙咀2018年發生的南亞幫夥本地幫涉嫌打劫找換店客人1000萬港元案，2名巴基斯坦裔男子及6名本地男子同被控一項搶劫罪。其中一名被告另被控3項無牌駕駛和3項沒第三者保險而駕駛罪，該宗無牌駕駛案今日（6日）在九龍城法院再訊。該被告承認全部控罪，最終被判囚5個月，另就3項無第三保的罪名，被停牌合共30個月。

31歲被告曾瀚衡，曾任職倉務員。他被控於2018年8月8日，在遠東大廈外沒有駕駛執照和第三保下駕駛汽車，及分別於同月9日和27日，無牌駕駛和沒第三保而駕駛。被告在18年8月27日被捕，警誡下承認控罪。

運輸署資料顯示，被告從未取得正式駕駛執照，只曾在2013至2014年期間，獲發「學牌」。辯方求情時指被告初犯，冀法庭考慮到他坦白認罪而輕判。

至於上述千萬港元劫案，共有8名被告，除了曾瀚衡外，還有2名持香港身份證的巴基斯坦裔男子ASIF AHFAQ MEHMOOD（又名文雅法）及NABEEL，以及另外5名本地男子鄧子聰、王梓健、郭政樂、王煒峰、鄭耀旻。控罪指，他們於2018年8月8日在尖沙咀中間道遠東大廈外，搶劫2名事主的1000萬港元現金。該案將轉介高等法院審理。