山竹襲港逾年多項工程未修復　政府認部分完工無期

超強颱風「山竹」襲港至今已1年多，但多項設施仍未完成修復工程。有議員向政府提出質詢，指部分地區的清理及修復工程尚未完成，要求政府就相關工程提供資料及交代進展。政府表示，已撥款給相關區議會，並透過「地區小型工程計劃」為部分受風災影響的設施進行重建或維修工程。

議員劉國勳指，部分地區的倒塌樹木至今仍未清理，又指非緊急維修的損毀影響社區美觀及暗藏危險，促請政府交代《2019-20年度緊急清理工作以及小型維修工程》的維修進度，又質疑政府未有制訂應付極端天氣的開支。

根據政府提供的資料顯示，20項工程中有13項已完工、4項預計在本年內完工、1向預計在明年內完工、其餘2項分別轉介給相關部門，以及因當地居民反對而未有預計完工日期。政府指，有部分損毀的設施需進行較長時間，或較大規模的修復工程，因此該計劃在上年度獲增加2000萬港元的一次過撥款，並由相關區議會透過「地區小型工程計劃」為部分受風災影響的設施進行重建或維修工程。

另外，政府稱已預留足夠資源承擔包括相關設施日後的管理、日常檢查和緊急維修費用。如個別設施受惡劣天氣影響而出現嚴重損毀，政府亦會作出資源調配或為計劃申請額外撥款。

未完成工程/預計完工日期

南丫南蒲台大灣行人橋重建工程/預料在2021年3月完工

南丫北蘆荻灣燈柱附近行人徑維修工程/預料在本年5月完工

東涌文東路體育館熱水爐維修太陽能電池板工程/預料在本年3月完工

石澳健康院維修工程/預料在本年6月完工

東平洲太陽能燈及大埔區雜項維修工程/預料在本年6月完工

石澳後灘泳灘附近延長海堤及建造水閘工程/已將項目轉介相關工務部門並不會在地區小型工程計劃下跟進

西貢海傍街更換欄杆工程/因當區居民對項目有反對意見而未有預計完工日期