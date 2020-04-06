流浮山劫車案　其中兩被告為學生

上周五(3日)流浮山私家車劫案，匪徒得手後於公路上亡命飛車以逃離警方追截，更一度撞跌警方「鐵馬」，致警員開槍制止。涉案4名16至27歲青年最終被截停拘捕，被控搶劫及危險駕駛等4罪，今(6日)被押往沙田法院提訊，各被告暫毋須答辯。裁判官把案押後至4月14日，以待警方進一步調查和進行認人手續。案件押後期間，4名被告須還押監房看管。

控罪指，被告18歲無業被告陳鉅耀、16歲姓王被告（報稱學生)、27歲被告羅雪浩(27歲)和17歲姓黎被告(報稱學生)於今年4月3日，在新界稔灣路下白泥流浮山附近搶劫鄭軍，劫去他現金1000港元及一輛私家車。另首被告被控於同日，在道路上危險駕駛所劫的私家車，並在沒有駕駛牌照及第三者保險下使用該私家車。

控方透露，4名被告稱要前往流浮山而乘搭事主的私家車，當車駛至案發地點時，黎假稱暈車浪，要求事主於公路上停車。此時羅以刀架事主頸聲稱打劫，更在事主頸上鎅出5道血痕。陳劫去事主的現金及車匙後，便駕車逃脫。

約半小時後，警方發現被告的私家車，雙方展開追逐戰。私家車被一輛警察電單車緊貼後方時，突然向後倒車並輾過該電單車，警員則及時跳車。另一警員見狀，於擎槍警告不果後，便開槍射擊私家車。私家繼續行駛逾1公里後，終被其他警車強壓在路旁截停。